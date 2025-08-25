DGABC
Segunda-Feira, 25 de Agosto de 2025

Economia


As vendas de moradias novas nos Estados Unidos caíram 0,6% em julho ante junho, para o ritmo anual sazonalmente ajustado de 652 mil unidades, segundo pesquisa divulgada pelo Departamento do Comércio do país nesta segunda-feira, 25. O resultado contrariou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 3,7% nas vendas.

Na comparação anual, as vendas de moradias novas tiveram queda de 8,2% em julho.

O dado de vendas de junho foi revisado para cima, de 627 mil unidades para 656 mil unidades.


