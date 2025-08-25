DGABC
Segunda-Feira, 25 de Agosto de 2025

Economia Titulo

PDD Holdings registra queda do lucro liquido de US$ 4,29 bilhões no 2º trimestre

25/08/2025 | 10:15
A chinesa PDD Holdings informou, nesta segunda-feira, 25, que o lucro líquido no segundo trimestre caiu 3,9% na comparação com o ano passado, a 30,75 bilhões de yuans (US$ 4,29 bilhões), enquanto a receita no período subiu 7,1%, totalizando 103,98 bilhões de yuans (US$ 14,51 bilhões). Analistas consultados pela FactSet esperavam um lucro líquido menor, de 19,17 bilhões de yuans (US$ 2,68 bilhões), sobre uma receita maior, de 104,70 bilhões de yuans (US$ 14,61 bilhões).

Os resultados mistos ocorrem enquanto a PDD navega em um ambiente global desafiador, com o aumento da concorrência e das barreiras comerciais.

Os sites de comércio eletrônico Temu e Shein se beneficiaram significativamente por anos da provisão de minimis que permitia a entrada de mercadorias de baixo valor nos EUA sem tarifas - uma isenção tarifária que a administração do presidente dos EUA, Donald Trump, encerrou para a China e Hong Kong. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado


