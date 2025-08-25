Na China, índice de blue chips fecha no maior nível desde julho de 2022, com bom humor na Ásia

O índice CSI 300, que reúne ações blue chips dos mercados da China continental, fechou nesta segunda-feira, 25, no maior nível em mais de três anos.

A sessão foi marcada por generalizado bom humor na Ásia, que ecoou o rali da última sexta-feira (22) em Wall Street, depois que o presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, acenou para possível retomada dos cortes de juros. A escalada de papéis do setor imobiliário chinês também turbinou os negócios.

No fechamento, o CSI 300 saltou 2,08%, a 4.469,22 pontos, maior pontuação desde 8 de julho de 2022.