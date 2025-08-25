DGABC
DGABC

Segunda-Feira, 25 de Agosto de 2025

Economia Titulo

Índice de atividade nacional dos EUA cai a -0,19 em julho, aponta Fed de Chicago

25/08/2025 | 10:02
O índice de atividade nacional dos Estados Unidos elaborado pelo Federal Reserve (Fed) de Chicago caiu para -0,19 em julho, ante -0,18 em junho, segundo pesquisa divulgada pela instituição nesta segunda-feira, 25. O dado de junho foi revisado para baixo, de -0,10 originalmente. O resultado inferior a zero, no entanto, significa que a economia americana segue se expandindo abaixo da média histórica. A média móvel trimestral do índice subiu de -0,26 em junho (dado revisado) para -0,18 em julho.


