DGABC
DGABC

Segunda-Feira, 25 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Economia Titulo

China: Evergrande deixa de ser negociada na Bolsa de Hong Kong após fracasso em reestruturação

25/08/2025 | 09:49
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A incorporadora imobiliária chinesa Evergrande teve as negociações de suas ações cancelada na Bolsa de Hong Kong nesta segunda-feira, 25, desde às 9h (horário local), de acordo com um comunicado divulgado pela própria Bolsa. A endividada empresa não conseguiu apresentar à Justiça um plano viável de reestruturação financeira.

Na nota, a Bolsa de Hong Kong relembra que a negociação das ações da companhia está suspensa desde 29 de janeiro de 2024, e que a decisão de cancelar a listagem da empresa aconteceu em 8 de agosto deste ano. "A Bolsa solicitou à Companhia que publique um comunicado sobre o cancelamento de sua listagem", acrescenta o texto, que aconselha os acionistas a obterem aconselhamento apropriado para a situação.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.