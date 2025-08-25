DGABC
Segunda-Feira, 25 de Agosto de 2025

Economia

Taxas de juros recuam após queda das expectativas de inflação até 2027

25/08/2025 | 09:32
Os juros futuros começam a sessão desta segunda-feira, 25, em baixa em toda a curva após Boletim Focus mostrar melhora nas expectativas de inflação de 2025 a 2027 e em meio ao dólar sem tração ante o real. No front político, o mercado olha a notícia de que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), admite ser candidato à presidência nas eleições de 2026. O movimento, no entanto, é limitado pelo avanço dos rendimentos dos Treasuries.

Às 9h05, a taxa de depósito interfinanceiro(DI) para janeiro de 2027 marcava mínima de 13,915%, de 13,956% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 recuava para 13,220%, de 13,268% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2031 caía para 13,580%, de 13,625% no ajuste de sexta-feira, dia 22.


