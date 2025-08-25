DGABC
DGABC

Segunda-Feira, 25 de Agosto de 2025

Nacional Titulo

Linhas 1-Azul, 2-Verde e 3-Vermelha têm lentidão após problema em estação

25/08/2025 | 09:15
Diário do Grande ABC


Uma interferência na via da Estação Conceição da Linha 1-Azul do Metrô de São Paulo provoca redução de velocidade e maior tempo de parada nas estações da linha na manhã desta segunda-feira, 25. De acordo com a companhia, que diz já estar trabalhando para a normalização do serviço, a interferência também afeta as linhas 2-Verde e 3-Vermelha, que estão com restrições operacionais.

Descarrilamento de trem da CPTM

Além disso, o descarrilamento de um trem da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) afeta a operação das linhas 7-Rubi e 10-Turquesa nesta segunda-feira. Por conta da falha, as estações estão lotadas.

Segundo a companhia, às 7h10, os técnicos atuaram no veículo de manutenção que apresentou falha no truque do último vagão nesta madrugada. "Agora, será feita a avaliação da via permanente (trilhos)", afirma.


