Projeção do Focus para crescimento do PIB de 2025 recua de 2,21% para 2,18%

A mediana do relatório Focus para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2025 caiu de 2,21% para 2,18%. Considerando apenas as 41 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a estimativa também recuou de 2,21% para 2,18%.

O Banco Central aumentou a sua estimativa de crescimento da economia brasileira este ano, de 1,9% para 2,1%, no Relatório de Política Monetária (RPM) do segundo trimestre. Segundo a autarquia, a atividade continua resiliente, embora já seja possível observar "certa moderação" no ritmo de expansão.

A estimativa intermediária do Focus para o crescimento da economia brasileira em 2026 caiu de 1,87% para 1,86%. Um mês antes, era de 1,89%. Considerando só as 38 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, passou de 1,90% para 1,85%.

A mediana para o crescimento do PIB de 2027 se manteve em 1,87%, ante 2,00% de quatro semanas antes. A estimativa intermediária para 2028 ficou estável, em 2,0%, pela 76ª semana seguida.