Segunda-Feira, 25 de Agosto de 2025

Economia

Precisamos de dinheiro investido na Europa, diz presidente do BCE

25/08/2025 | 08:55
A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, afirmou que a Europa precisa de dinheiro investido e que, em alguns setores, os EUA lideram na inovação e os europeus tentam alcançá-los, em entrevista para a Fox Business. Segundo ela, por outro lado, a Europa está à frente dos americanos no setor verde.

Ao ser questionada sobre os cortes de juros realizados pelo BC da zona do euro, Lagarde ressaltou que as decisões foram tomadas com base em dados econômicos. "O que fizemos foi impulsionado pelos dados. Devemos nos ater ao mandato, que no nosso caso é a estabilidade de preços", acrescentou.

Para Lagarde, o discurso do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, no Simpósio de Jackson Hole, foi "muito equilibrado". Ela defendeu a importância da independência dos bancos centrais.


