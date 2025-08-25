Ataque israelense contra hospital em Gaza mata pacientes, funcionários e jornalistas

Ao menos 15 pessoas morreram após um ataque aéreo israelense ao principal hospital do sul de Gaza na madrugada desta segunda-feira, 25. O quarto andar do Hospital Nasser, localizado na cidade palestina de Khan Younis, foi atingido por dois mísseis em sequência. Entre os mortos estão quatro jornalistas. A emissora Al Jazeera confirmou a morte de Mohammad Salama; um repórter freelancer da Associated Press também é uma das vítimas fatais.

As equipes de resgate chegavam ao andar para socorrer as vítimas quando o segundo projétil acertou a unidade, informou o Ministério da Saúde de Gaza.

Uma transmissão ao vivo na TV local registrou o momento. Israel ainda não havia se pronunciou sobre o caso até a publicação desta matéria. Pacientes e profissionais ficaram feridos em decorrência do bombardeio.

Esse não é o primeiro ataque contra o hospital. Em junho, três pessoas morreram e outras dez ficaram feridas após uma investida israelense. Segundo Tel-Aviv, integrantes do Hamas que operavam um centro de comando e controle de dentro do hospital. Com informações da Associated Press.