Bolsas da Ásia fecham em alta, após Powell inspirar rali em NY e com setor imobiliário na China

São Paulo, 25/08/2025 - As bolsas da Ásia fecharam em forte alta nesta segunda-feira, no embalo do rali em Wall Street na última sexta-feira, após o presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, abrir as portas para possível retomada do ciclo de cortes de juros a partir de setembro.

A escalada de ações do setor imobiliário injetou particular impulso nos negócios chineses, depois que Xangai relaxou algumas restrições para a compra de residências.

Na esteira, o papel da China Vanke disparou 9,86% em Hong Kong, embora a incorporadora tenha anunciado prejuízo maior no primeiro semestre. Sunac China Holdings (+6,58%) e New World Development (+5,10%) também ficaram no azul. Assim, o índice Hang Seng encerrou a sessão com ganho de 1,94%, a 25.829,91 pontos.

No continente, o Xangai Composto saltou 1,51%, a 3.883,56 pontos, e fechou na máxima do dia. Já o menos abrangente Shenzhen Composto ganhou 1,80%, a 2.436,32 pontos.

Empresas ligadas a terras raras também se destacaram, após Pequim apertar controles de produção e negociação dos importantes minerais. China Northern Rare Earth (Group) High-Tech avançou 9,89% em Xangai, enquanto ZheJiang ZhongKe Magnetic ascendeu 6,49%.

Entre outras praças, o índice Nikkei, em Tóquio, registrou valorização de 0,41%, a 42.807,82 pontos. Na Coreia do Sul, o Kospi fechou na máxima intraday de 3.209,86 pontos, em alta de 1,30%.

Em Taiwan, o Taiex se elevou 2,16%, a 24.277,38 pontos. TSMC avançou 3,08%, enquanto o mercado aguarda o balanço da rival americana Nvidia, que será divulgado na quarta-feira.

Na Oceania, o índice S&P/ASX 200 teve leve ganho de 0,06% em Sydney, a 8.972,40 pontos.

