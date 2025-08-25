São Paulo quebra tabu contra Atlético-MG e volta a vencer no Brasileiro

O São Paulo bateu o Atlético-MG, que poupou seus titulares, por 2 a 0 neste domingo, 24, em duelo válido pela 21ª rodada do Brasileirão 2025, no MorumBis.

Pablo Maia abriu o placar aos 22 minutos do primeiro tempo. Após uma bela troca de passes dos tricolores, o volante invadiu a área, cortou para dentro e bateu no canto direito, sem chances para Everson.

Aos 35 minutos do segundo tempo, Tapia completou de cabeça um cruzamento de Cédric, que recebeu um lindo passe de calcanhar de Luciano, e fez o segundo gol tricolor.

Desde a volta de Hernán Crespo, o São Paulo tem agora sete vitórias, quatro empates e só duas derrotas.

Além disso, o São Paulo quebra um tabu contra o Galo. O clube não vencia o Atlético desde 2020, com seis empates e cinco derrotas desde então.

Com este resultado, o time tricolor volta a vencer após três empates seguidos na temporada e vai aos 32 pontos no Campeonato Brasileiro, se mantendo na sétima colocação. Já o Atlético-MG segue seu ano inconstante e fica com 24 pontos em 12º.

No primeiro tempo, o São Paulo ainda pressionou e teve mais chances de ampliar o placar. Especialmente com Ferreirinha, que saiu cara a cara com Everson, mas viu o goleiro do Galo defender o chute.

Na etapa final, o São Paulo manteve seu ritmo, pressionou o Galo e chegou ao segundo gol no final do jogo, no momento em que novamente era melhor em campo.

A nota negativa para o São Paulo veio antes mesmo da bola rolar. Lucas Moura foi cortado da partida por sentir novamente dores no joelho. Após quatro jogos seguidos atuando apenas no segundo tempo, o camisa 7 sofre mais um revés na sua recuperação. O clube informou que ele seguirá tratamento individualizado e que o objetivo é tê-lo 100% para o duelo de quartas de final da Libertadores, contra a LDU, no dia 25 de setembro.

Para piorar o DM tricolor, Marcos Antônio deixou o jogo com uma lesão na coxa ainda no primeiro tempo. Ele vinha sendo um dos melhores atletas no comando de Crespo e estava na pré-lista de Carlo Ancelotti na convocação desta segunda-feira da seleção brasileira.

O São Paulo descansa no meio de semana e volta a jogar no próximo sábado, às 21h, no Mineirão, contra o Cruzeiro.

Já o Atlético-MG terá o clássico contra o próprio Cruzeiro na quarta-feira, pelas quartas de final da Copa do Brasil.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 2 X 0 ATLÉTICO-MG

SÃO PAULO - Rafael; Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Cédric, Bobadilla, Marcos

Antônio (Rodriguinho), Pablo Maia e Enzo Díaz; André Silva (Tapia) e Ferreirinha (Luciano). Técnico: Hernán Crespo.

ATLÉTICO-MG - Everson; Gabriel Menino (Iseppe), Roman, Vitor Hugo, Caio Paulista; Alan Franco (Scarpa), Fausto Vera, Reinier (Alexasnder) e Igor Gomes (Natanael); Rony e Junior Santos (Biel). Técnico: Cuca

GOLS - Pablo Maia, aos 22 minutos do primeiro tempo; Tapia, aos 35 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Enzo Díaz (São Paulo); Everson e Igor Gomes (Atlético-MG).

ÁRBITRO - Lucas Casagrande (PR).

PÚBLICO - 26.364 pagantes.

RENDA - R$ 1.184.976,00.

LOCAL - MorumBis, em São Paulo.