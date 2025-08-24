Família Coelho Diniz atinge 24,6% das ações ordinárias do Grupo Pão de Açúcar

O Grupo Pão de Açúcar (GPA) informou na noite deste domingo que a família Coelho Diniz passou a deter 24,6% do total de ações ordinárias da companhia. A participação conjunta foi comunicada pelos acionistas André Luiz, Alex Sandro, Fábio, Henrique Mulford e Helton Coelho Diniz, em correspondência enviada à empresa.

Ainda segundo a varejista, eles também pediram a convocação de assembleia geral

extraordinária (AGE) para deliberar sobre a destituição integral do conselho de administração, a eleição de novos membros para colegiado.

A intenção visa buscar representatividade no conselho de administração do GPA que seja proporcional à sua atual participação acionária, o que se dará por meio da oportuna indicação de pessoas com qualificação técnica, com reforço de competências específicas, em linha com os desafios vislumbrados para a companhia, informou a varejista.

Conforme o comunicado, os conselheiros manifestaram por unanimidade o seu apoio à convocação da Assembleia Geral Extraordinária. A reunião também pretende escolher um novo titular e suplente do conselho fiscal, após as renúncias de André Francez Nassar e Diego Xavier Mendes.

A varejista afirma ainda que "tomará as medidas necessárias para convocar a AGE no prazo legal" e que divulgará "oportunamente as informações e documentos relacionados", segundo o fato relevante.