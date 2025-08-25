?Dança dos Famosos?: veja notas e classificação de hoje e saiba o que será feito após empate

Mais uma edição da Dança dos Famosos foi ao ar no Domingão Com Huck de hoje, domingo, 24. Ao fim da atração, Luciano Huck divulgou as notas do júri técnico, júri artístico e da plateia.

Os integrantes do Grupo A e do Grupo D estão classificados para a próxima fase. Diante de um empate entre os dois grupos piores colocados, Huck anunciou a dinâmica do próximo programa, que contará com uma repescagem.

"Sugiro os oito dançarem na semana que vem, individualmente. As duas menores notas saem da competição", disse. Confira abaixo mais detalhes sobre a classificação da Dança dos Famosos de hoje.

Classificação da Dança dos Famosos - 24/08

Grupo A - 167,9 pontos

Grupo D - 165,7 pontos

Grupo B - 164,4 pontos

Grupo C - 164,4 pontos

Grupo A da Dança dos Famosos

Participantes: Duda Santos, Gracyanne Barbosa, Rodrigo Faro e Silvero Pereira

10 - Cauã Reymond

9,9 - Milton Cunha

8,8 - Carlinhos de Jesus

9,0 - Ana Botafogo

9,3 - Zebrinha

9,6 - Plateia

Grupo B da Dança dos Famosos

Participantes: David Junior, Fernanda Paes Leme, Luan Pereira e Nicole Bahls.

10 - Cauã Reymond

9.6 - Milton Cunha

8,8 - Carlinhos de Jesus

8,9 - Ana Botafogo

8,9 - Zebrinha

9,7 - Plateia

Grupo C da Dança dos Famosos

Participantes: Allan Souza Lima, Cátia Fonseca, Manu Bahtidão e Richarlyson.

10 - Cauã Reymond

9,9 - Milton Cunha

8,7 - Carlinhos de Jesus

8,7 - Ana Botafogo

9,1 - Zebrinha

9,6 - Plateia

Grupo D da Dança dos Famosos

Participantes: Álvaro, Lucas Leto, Tereza Seiblitz e Wanessa Camargo.

10 - Cauã Reymond

9,7 - Milton Cunha

8,7 - Carlinhos de Jesus

8,9 - Ana Botafogo

9,1 - Zebrinha

9,8 - Plateia