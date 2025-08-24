DGABC
Domingo, 24 de Agosto de 2025

Nacional Titulo

Piloto estrangeiro aposentado é preso em flagrante por estupro em hotel de Moema, em SP

24/08/2025 | 20:16
Um homem de 66 anos foi preso em flagrante na tarde de sexta-feira, 22, suspeito de estuprar duas funcionárias de um hotel em Moema, zona sul de São Paulo.

O caso foi registrado como estupro pelo 27º DP, do Ibirapuera, e o consulado canadense foi comunicado sobre os fatos, segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.

Segundo policiais envolvidos no caso, o suspeito é Jamil Areeki, nascido no Iêmen e naturalizado canadense. Ele é piloto aposentado desde 2024 de uma das maiores companhias aéreas do mundo, a Qatar Airways. Ele atuou na companhia desde a sua fundação, há cerca de 30 anos, até a aposentadoria, em novembro.

De acordo com a TV Record, o ex-piloto estava hospedado no hotel localizado na Alameda dos Anapurus quando cometeu o abuso contra uma camareira e tentou violentar outra, em dias consecutivos: quinta-feira, 21, e sexta-feira, 22, quando ocorreu a prisão.

A SSP informou que as vítimas têm 21 e 33 anos, mas não deu mais detalhes por se tratar de crime sexual.

Não foi possível localizar a defesa do suspeito e o hotel não se manifestou sobre o caso. O consulado do Canadá também foi procurado, mas ainda não se manifestou.


