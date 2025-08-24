DGABC
DGABC

Domingo, 24 de Agosto de 2025

Economia Titulo

Sem independência, bancos centrais são disfuncionais, diz Lagarde

24/08/2025 | 16:27
Diário do Grande ABC


A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, afirmou mais cedo que os bancos centrais ficam disfuncionais caso não possuam independência respeitada e garantida pelos governos.

"A independência de qualquer banco central é extremamente importante. Temos que prestar contas, reportar e responder a todas as perguntas do Congresso dos Estados Unidos ou do Parlamento Europeu, no meu caso", disse a banqueira central, durante entrevista ao programa Sunday Morning Futures, da emissora de TV norte-americana Fox News.

Segundo Lagarde, durante seu mandato à frente do Fundo Monetário Internacional (FMU), entre 2011 e 2019, viu o que ocorre quando a independência de um banco central é ameaçada. "Eles fazem coisas que não deveriam. Isso traz disrupção e instabilidade, se não coisa pior", afirmou.


