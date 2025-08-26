Trump diz que poderia enviar a Guarda Nacional para Maryland para combater o crime

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse mais cedo que enviaria a Guarda Nacional para Baltimore para "limpá-la rapidamente do crime", se o governador de Maryland, Wes Moore, confirmasse que precisa de ajuda.

Anteriormente, Moore havia convidado o republicano para participar de uma caminhada pela segurança pública na cidade, sob o argumento de que seria uma oportunidade para "discutir estratégias para uma política de segurança pública eficaz".

Em resposta hoje, por meio de post na rede social Truth, Trump disse ter achado o tom do convite "bastante desagradável e provocativo".

"Como presidente, eu preferiria muito mais que ele limpasse esse desastre de crime antes de eu ir lá para uma caminhada", afirmou, ressaltando que, "se Wes Moore precisar de ajuda, como Gavin Newsom precisou em Los Angeles, eu enviarei as tropas".