Sem Andreas Pereira, Fulham arranca empate e amplia desgaste do Manchester United

O Manchester United abriu os cofres para evitar o vexame da temporada passada, mas continua sem vencer na Premier League após duas rodadas. A equipe do técnico Rúben Amorim até saiu na frente, com gol contra do brasileiro Rodrigo Muniz, mas sofreu o empate de Smith Rowe no empate por 1 a 1, neste domingo, no estádio Craven Cottage, em Londres.

O resultado já deixa a torcida do Manchester desconfiada - em casa, estreou com derrota por 1 a 0 para o Arsenal. Na última temporada, o clube fez sua pior campanha em 40 anos e terminou próxima à zona de rebaixamento. Além disso, perdeu para o Tottenham a única chance de título, na final da Liga Europa.

Casemiro e Matheus Cunha, que esperam pela convocação de Carlo Ancelotti nesta segunda-feira para retornarem à seleção brasileira, foram titulares do conjunto vermelho. O camisa 10 teve três boas chances de balançar a rede, mas suas finalizações pararam na trave e em uma ótima defesa do goleiro Leno. Bruno Fernandes também desperdiçou um pênalti ainda no primeiro tempo.

Do lado do Fulham, Andreas Pereira, que tem negociações para reforçar o Palmeiras, não foi sequer relacionado para a partida. O brasileiro foi avisado que não está nos planos do técnico Marco Silva para a temporada. O meio-campista já não havia atuado no empate por 1 a 1 com o Brighton, na estreia do clube na Premier League.

Também neste domingo, o Everton inaugurou sua nova casa, às margens do rio Mersey, na região norte de Liverpool, com uma vitória por 2 a 0 sobre o Brighton. Jack Grealish, emprestado pelo Manchester City, foi o destaque dos anfitriões e fez a festa dos 51.759 torcedores presentes na nova arena com assistências para os gols de Ndiaye, que havia anotado o último tento no estádio Goodison Park, e Garner. Pickford ainda defendeu um pênalti de Welbeck, do Brighton.

Já o Nottingham Forest foi recebido com hostilidade pelos torcedores do Crystal Palace no empate por 1 a 1 em Londres. Atual campeão da Copa da Inglaterra, o Palace foi rebaixado da Liga Europa para a Conference League por violar regras da Uefa referentes à propriedade de clubes, decisão que o clube acredita ter sido influenciada por Evangelos Marinakis, proprietário do Forest, que herdou a vaga.