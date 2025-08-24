DGABC
Domingo, 24 de Agosto de 2025

Internacional Titulo

Ministro das Relações Exteriores da Rússia descarta reunião iminente entre Putin e Zelensky

24/08/2025 | 14:06
O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, afirmou neste domingo, 24, em entrevista à NBC News, que não há possibilidade de uma reunião iminente entre Vladimir Putin, presidente russo, e Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano.

Por outro lado, disse que "Putin está pronto para se reunir com Zelensky quando houver uma agenda para a cúpula", apesar dessa agenda não estar pronta "de jeito algum". Essa afirmação pode ser um revés para os esforços recentes de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, de mediar um cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia.

Na entrevista à NBC News, Lavrov também disse que a Rússia quer a paz, ainda que as forças armadas russas tenham lançado recentemente um dos bombardeios mais pesados contra a Ucrânia em várias semanas.


