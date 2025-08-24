Após prata inédita, brasileiras ficam em 6º na série de fitas no Mundial de Ginástica Rítmica

Depois de conquistar a inédita medalha de prata no conjunto geral do Mundial de Ginástica Rítmica, no sábado, as brasileiras voltaram à quadra do Parque Olímpico do Rio de Janeiro, neste domingo, e terminaram em 6º lugar na decisão da série de 5 fitas. A China levou o ouro - Japão e Espanha completaram o pódio.

A final reuniu os oito melhores conjuntos da série simples no sábado. Duda Arakaki, Maria Paula Caminha, Mariana Gonçalves, Nicole Pircio e Sofia Madeira foram a quarta equipe a se apresentar e novamente levantaram o público na Arena Carioca 1, mas os erros cometidos na execução afastaram o país do pódio.

O conjunto brasileiro, que nesta temporada havia conquistado um ouro no aparelho no Challenge de Portimão, em Portugal, repetiu a coreografia ao som de músicas O que é o que é?, Aquarela do Brasil, Come to Brazil e Samba do Brasil, mas perdeu pontos com imprecisões, queda e enrolamento das fitas.

Os 22,850 pontos, abaixo dos 24,700 - a quarta maior nota - de sábado, foram insuficientes para levar as comandadas da técnica Camila Ferezin à segunda medalha. O ouro, a prata e o bronze foram, respectivamente, para China (27,550), Japão (26,650) e Espanha (25,950).

Ainda neste domingo, a equipe verde e amarela vai buscar o pódio na série mista - 3 bolas e 2 arcos -, prova que encerra a competição, após conseguir a classificação no sábado em terceiro lugar, atrás apenas de Japão e Espanha.