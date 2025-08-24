Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 35 milhões

Os números sorteados foram: 04 - 17 - 18 - 26 - 43 - 52
Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.905 da Mega-Sena, realizado neste sábado (23). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 35 milhões para o próximo sorteio.
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de terça-feira (26), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.
