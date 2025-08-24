Veja as contas de como Alcaraz pode desbancar Sinner e sair do US Open como nº 1 do mundo

O US Open deste ano vai abrir uma nova frente de batalha entre o italiano Jannik Sinner e o espanhol Carlos Alcaraz. Os dois tenistas que vêm dominando o circuito vão disputar o topo do ranking em Nova York, a partir deste domingo. Sinner é o atual número 1 do mundo, mas pode ser desbancado pelo vice-líder ao fim do Grand Slam americano.

Apesar de ocupar atualmente o topo, Sinner sai em desvantagem nesta disputa. Isso porque tem mais pontos (2.000) a defender em Nova York, por ser o atual campeão. Alcaraz, por sua vez, só precisará vencer uma única partida para sustentar os 50 pontos conquistados na edição do ano passado.

O bicampeão de Roland Garros fez uma campanha decepcionante no US Open de 2024. Venceu apenas na primeira rodada e caiu logo em seguida para o holandês Botic van de Zandschulp, então o número 74 do mundo.

Descontando os pontos que Sinner e Alcaraz obtiveram em Nova York, no ano passado, o espanhol começa na frente: 9.550 a 9.490 pontos. Assim, o tenista da Espanha retomará a liderança do ranking se for eliminado na mesma fase que o rival, se for campeão ou, claro, se for mais longe que o italiano na chave.

Pelo lado de Sinner, há necessidade de ao menos chegar à terceira rodada para seguir na briga pelo posto de número 1 do mundo. Uma derrota antes desta fase já garante uma mudança no topo se Alcaraz atingir ao menos a segunda rodada. O italiano seguirá na ponta se avançar mais longe que o rival ou se for campeão. Na prática, ambos dependem apenas de si mesmos, sendo que o futuro vencedor da competição garantirá o topo da lista da ATP.

Alcaraz busca retornar à posição que não ocupa desde o dia 10 de setembro de 2023. Sua estreia no topo aconteceu há três anos, justamente após se sagrar campeão do US Open. Então com 19 anos, se tornara o mais jovem da história a figurar na primeira colocação do ranking.

Sinner, por sua vez, vem liderança a lista masculina de forma ininterrupta desde 10 de junho de 2024. Na próxima segunda, registrará sua 64ª semana na ponta. Em sua busca por seguir em primeiro, ele pode ter que encerrar um tabu de 17 anos sem defesas de título no US Open. O último foi o suíço Roger Federer em 2007 e 2008. Desde então, nenhum tenista conseguiu somar dois títulos consecutivos em Nova York.

O topo do ranking é uma disputa nova para os dois tenistas que vêm dominando o circuito nas últimas duas temporadas. Eles conquistaram todos os títulos de Grand Slam disputados desde janeiro de 2024, e nove dos últimos 12. A briga pelo posto de número 1 começou a se desenhar em maio, quando Alcaraz voltou a figurar em segundo lugar.

Com os títulos de Roland Garros, Queens e Cincinnati, o espanhol reduziu a vantagem do italiano e deixou a disputa em aberto, alimentando a nova grande rivalidade do circuito.

Confira as projeções de pontos de Alcaraz e Sinner, respectivamente, por fase do US Open:

1ª rodada: 9.550 - 9.490

2ª rodada: 9.590 - 9.530

3ª rodada: 9.640 - 9.580

Oitavas de final: 9.740 - 9.680

Quartas de final: 9.940 - 9.880

Semifinais: 10.340 - 10.280

Vice-campeão: 10.840 - 10.780

Campeão: 11.540 - 11.480