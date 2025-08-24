Gilvan afirma que culpados por incêndio com balão em Santo André serão punidos

O prefeito de Santo André, Gilvan Ferreira (PSDB), comunicou em suas redes sociais que os responsáveis pelo incêndio provocado pela queda de um balão no bairro Campestre, na noite de ontem (23), serão punidos. Ele afirmou ainda que a polícia segue investigando o caso.

“O incêndio foi provocado por balões, prática criminosa que coloca em risco a população e causa prejuízos à nossa cidade. A polícia já está investigando e os responsáveis serão punidos com todo o rigor da lei”, afirmou.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo teve início após a queda de um balão na Rua dos Coqueiros, sem registro de vítimas. Quatorze viaturas da corporação foram enviadas ao local.

Por volta da meia-noite, o Corpo de Bombeiros informou que o incêndio já estava controlado e que, de acordo com as informações iniciais, não havia vítimas. Ainda segundo a corporação, um dos focos do incêndio atingiu uma empresa.