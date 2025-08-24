DGABC
DGABC

Domingo, 24 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Setecidades Titulo Crime

Gilvan afirma que culpados por incêndio com balão em Santo André serão punidos

Moradores registraram vídeos do incêndio e compartilharam nas redes sociais

Mariana Gutierrez
24/08/2025 | 10:32
Compartilhar notícia
FOTO: André Henriques/DGABC
FOTO: André Henriques/DGABC Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


 

O prefeito de Santo André, Gilvan Ferreira (PSDB), comunicou em suas redes sociais que os responsáveis pelo incêndio provocado pela queda de um balão no bairro Campestre, na noite de ontem (23), serão punidos. Ele afirmou ainda que a polícia segue investigando o caso.

“O incêndio foi provocado por balões, prática criminosa que coloca em risco a população e causa prejuízos à nossa cidade. A polícia já está investigando e os responsáveis serão punidos com todo o rigor da lei”, afirmou.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo teve início após a queda de um balão na Rua dos Coqueiros, sem registro de vítimas. Quatorze viaturas da corporação foram enviadas ao local.

Por volta da meia-noite, o Corpo de Bombeiros informou que o incêndio já estava controlado e que, de acordo com as informações iniciais, não havia vítimas. Ainda segundo a corporação, um dos focos do incêndio atingiu uma empresa.

 

 


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.