Esportes Titulo

Com lesão nas costas, Paula Badosa 'troca' US Open por partida de tênis com Ronaldo Fenômeno

24/08/2025 | 09:10
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Paula Badosa, 16ª colocada no ranking da WTA, não conseguiu se recuperar de uma lesão nas costas a tempo de disputar o US Open, que começa neste domingo, em Nova York, mas voltou à quadra para jogar uma partida de tênis com Ronaldo Fenômeno.

Fã declarado de tênis e sempre presente nas arquibancadas nos grandes torneios do circuito mundial, o ex-jogador mostrou que também sabe se virar com a raquete em vídeo publicado pela tenista nos stories do Instagram.

"Um prazer jogar contigo, Ronaldo", escreveu Badosa na legenda. O craque ainda presenteou a tenista espanhola com uma camisa da seleção brasileira autografada por ele.

Badosa está afastada do tênis há quase dois meses, desde 30 de junho, quando foi eliminada ainda na primeira rodada em Wimbledon por 2 sets a 1 para a britânica Katie Boulter. Após a partida, a atleta de 27 anos anunciou que se afastaria do circuito por algumas semanas para tratar de uma lesão muscular na região inferior das costas.

Além da ausência na chave principal do US Open, Badosa também desistiu de participar do novo torneio de duplas mistas, no qual faria parceria com o britânico Jack Draper, 5º do mundo no ranking masculino, que alcançou as semifinais ao lado da americana Jessica Pegula.


