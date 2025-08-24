O presidente nacional do PT, Edinho Silva, defendeu neste sábado, 23, a formação de um "amplo arco de alianças" para as eleições de 2026. Ele comentou sobre "contradições" de partidos do Centrão que possuem cargos no governo federal e disse que as lideranças desses partidos "terão que fazer escolhas".

Para Edinho, da perspectiva do Planalto, a decisão das siglas de indicar ministros foi tomada e deve ser honrada. "A contradição não está no nosso campo. Eles entraram no governo, indicaram ministérios e estamos sendo coerentes com a decisão que eles tomaram."

Para lidar com o cenário, a tática declarada é o diálogo, indicou Edinho.

Ele afirmou que o partido vai "disputar essas lideranças até o fim" e que a meta declarada é unir esforços visando à reeleição do presidente Lula em 2026.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.