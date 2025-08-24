Um avião da EasyJet que viajava da França para Portugal teve que pousar pouco depois de decolar na noite da sexta-feira, 22, porque um passageiro em delírio tentou entrar na cabine do piloto.
O homem foi dominado por outros passageiros e detido até que o avião pousasse novamente.
As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.
