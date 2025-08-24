Os Estados Unidos querem deportar para Uganda na próxima semana Kilmar García, disseram neste sábado, 23, advogados do salvadorenho que está no centro da guerra de Donald Trump contra a imigração ilegal.
Para a defesa, a decisão seria uma punição pela impugnação da deportação de García a El Salvador.
As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.
