Queda de balão causa incêndios em Santo André na noite deste sábado

Corpo de Bombeiros informa que encaminhou equipe para conter fogo; moradores registram vídeos com balões
Atualizada às 0h14
Na noite deste sábado (23), a região do bairro Campestre, em Santo André, próxima da divisa com São Caetano, registrou ao menos dois focos de incêndios. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo ocorreu devido a uma queda de balão na Rua dos Coqueiros, sem registro de vítimas. 14 viaturas da corporação foram enviadas para as localidades.
Moradores da região registraram em vídeos balões sobrevoando a região, momentos antes dos incêndios. Em uma primeira nota, os Bombeiros informaram que não há vítimas até o momento.
Por volta de 0h, o Corpo de Bombeiros informou que o incêndio estava controlado e que, conforme informação inicial, não havia vítimas. Segundo a corporação, um dos incidentes aconteceu em uma empresa.
