Flamengo busca empate heroico, vence Barcelona nos pênaltis e leva o bi no Mundial sub-20

Empurrado por 45 mil torcedores no Maracanã - público digno de um jogo profissional -, o Flamengo levou a virada do Barcelona nos acréscimos, empatou no último lance (2 a 2), levou a final do Mundial sub-20 para os pênaltis e se sagrou bicampeão do torneio com 6 a 5 nos tiros livres.

Foi uma conquista épica, marcada por homenagens aos dez jovens da base que morreram na tragédia no CT do Ninho do Urubu, em 2019.

O goleiro Léo Nanneti, de 18 anos, foi o herói ao defender duas cobranças. O resultado consagra o segundo título mundial consecutivo do sub-20 do Flamengo, atual bicampeão também da Libertadores.

A partida foi repleta de reviravoltas. O Flamengo saiu na frente do placar com Lorran em momento marcante. Aos 10 minutos, quando os rubro-negros costumam homenagear os dez jovens da base que morreram na tragédia no CT do Ninho do Urubu, em 2019, o meia marcou.

Comandado pelo ex-lateral brasileiro Belletti, ídolo do clube, o time espanhol foi melhor, sufocou os brasileiros e conseguiu a virada. Aos 50 minutos, Cortés cabeceou bem um escanteio para fazer o gol que parecia dar o título ao Barcelona (2 a 1).

No último lance da partida, o zagueiro e capitão Iago encobriu o goleiro catalão com um toque de cabeça para levar a decisão aos pênaltis. Depois de realizar várias defesas no tempo normal, Nanneti se consagrou nas penalidades.