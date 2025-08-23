Seleção masculina de basquete erra muito, mas ganha do Uruguai na largada da Americup

A seleção brasileira masculina de basquete largou com uma boa vitória na Americup, disputada na cidade de Manágua, na Nicarágua. Comandada por Bruno Caboclo (13 pontos e 10 rebotes), a equipe do técnico Aleksandar Petrovic superou o Uruguai pela nona vez seguida, agora por 81 a 76 neste sábado. Mas os tantos erros apresentados pelo time ao longo dos quatro períodos irritaram bastante o comandante, que imaginava menos sofrimento.

Em busca de seu quinto título na competição - apenas os Estados Unidos ganhou mais, com sete troféus - a equipe verde e amarela entrou em quadra com um desfalque de peso: o experiente ala Léo Meindl, de 32 anos, e que está com o grupo na Nicarágua, mas não competirá por causa de uma lesão muscular.

Sem o jogador que se destacou nas últimas temporadas na Espanha e está no Japão, coube ao armador Yago e ao pivô Bruno Caboclo, remanescentes dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, comandarem a equipe. A seleção começou a partida com a dupla, além de Georginho, Gui Deodato e Lucas Dias.

O início foi animador, com o Brasil apostando em marcação forte e muita ofensividade, logo abrindo 8 a 0. Com nove pontos de Alexey, vindo bem do banco, e oito de Caboclo, a equipe nacional fechou o primeiro quarto com tranquilos 27 a 20.

Os uruguaios apostavam nas bolas de três e nas infiltrações de Fitipaldo e Iglesias para não deixar o Brasil deslanchar. E conseguiram não apenas manter a desvantagem abaixo de dois dígitos como reagiram e encostaram no placar antes da pausa para o intervalo: 46 a 44 para os brasileiros, que desperdiçaram a última jogada.

Yago abriu o terceiro período com bola de três. Também do perímetro, Gui Deodato ampliou logo a vantagem para 52 a 44, dando tranquilidade aos brasileiros. A partida, no entanto, ficou feia, com sucessivos erros de ambos os lados. Petrovic mostrava-se incomodado com as falhas em lances de três e nos lances livres e balançava a cabeça em visível frustração.

Em uma saída errada, bola de três dos uruguaios e distancia reduzida para 58 a 56. O período que começou animador chegou ao fim com 65 a 62 após bola de três de Lucas Dias e com os uruguaios anotando no último segundo.

O quarto decisivo começou com equipes bastante nervosas e desperdiçando as posses de bola. Depois de errar arremesso que daria a virada no placar, o Uruguai acabou se descontrolando, ficou um tempo bom sem pontuar, e mesmo assim o Brasil não aproveitou.

Restando dois minutos, Georginho acertou de três e o Brasil abriu cinco pontos. O jogo era tenso. A obrigação de pontuar deixou o Uruguai afobado. Mais experientes, os brasileiros souberam administrar o relógio para celebrar a largada com vitória apertada na Americup.

A seleção brasileira volta à quadra para carimbar sus classificação às quartas de final neste domingo, às 18h40 (de Brasília), diante de Bahamas. O complicado compromisso que fecha o Grupo A ocorre somente na terça-feira, contra os Estados Unidos, às 22h10 (de Brasília).