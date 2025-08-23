Serviços postais da Europa suspendem remessas de pacotes a EUA por dúvida sobre tarifas

Serviços postais em toda a Europa anunciaram a suspensão do envio de diversos pacotes de remessas de baixo valor para os Estados Unidos neste sábado, 23, em meio à confusão sobre novas tarifas.

A "isenção de minimis" - que permite que pacotes com valor inferior a US$ 800 entrem nos EUA sem tarifas - está prevista para acabar na próxima sexta-feira, 29.

Em 2024, foram enviados 1,36 bilhão de pacotes com a isenção, representando bens que somam US$ 64,6 bilhões, segundo dados da Agência de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA.

Os serviços postais de Alemanha, Dinamarca, Suécia e Itália disseram que vão parar de enviar a maioria das mercadorias para os EUA imediatamente. França e Áustria farão isto na segunda-feira.

O Royal Mail, do Reino Unido, anunciou que interromperá os envios para os EUA na terça-feira, com tempo para que os pacotes cheguem antes da aplicação das tarifas. Itens originários do Reino Unido com valor superior a US$ 100 - incluindo presentes para amigos e familiares - serão taxados em 10%. Fonte: Associated Press.