Economia Titulo

Alckmin aposta em ampliar comércio com México; agenda inclui biocombustíveis e visto eletrônico

23/08/2025 | 17:16
O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, destacou, neste sábado, 23, que a sua viagem ao México, na próxima semana, terá como foco setores estratégicos como biocombustíveis, energia, combustível sustentável de aviação (SAF), agroindústria, saúde e a facilitação de vistos.

"Estou indo terça-feira para o México. Nós temos uma corrente de comércio significativa: no ano passado, exportamos R$ 7,8 bilhões para eles, e eles exportaram R$ 5,8 bilhões para nós. Podemos fazer crescer essa corrente de comércio", afirmou o vice-presidente, em entrevista coletiva durante visita à concessionária Brasilwagen, em São Paulo.

Segundo Alckmin, a implementação de um visto eletrônico para cidadãos dos dois países também está na pauta. "Para mexicanos entrarem no Brasil, poderão obter visto eletrônico, e nós também lá. Enfim, fortalecer a corrente de comércio, que gera emprego e renda", disse.


