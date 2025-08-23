Ministério de Defesa da Rússia abate drone que voava em direção a Moscou, diz prefeito

As forças de defesa aérea do ministério de Defesa da Rússia abateram um drone que voava em direção a Moscou, segundo o prefeito Sergei Sobyanin, em publicação no Telegram.
"Os serviços de emergência estão trabalhando no local do acidente", acrescentou o prefeito.
Já o Ministério de Defesa afirmou que as unidades de defesa aérea interceptaram e destruíram 12 drones em uma período de três horas, em diversas áreas no centro da Rússia.
Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.