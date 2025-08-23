Rio Tinto suspende atividades em mina SimFer, em Guiné, após morte de prestador de serviços

A mineradora Rio Tinto disse, em comunicado publicado neste sábado, 23, que todas as atividades na mina SimFer, em Nzérékoré, Guiné, estão suspensas no momento. A declaração acontece após a morte de um funcionário de uma empresa contratada em um incidente no local na sexta-feira, 22.
O diretor executivo da Rio Tinto, Jakob Stausholm, afirmou que uma investigação completa será realizada em conjunto com as autoridades competentes para apurar as causas do incidente.
