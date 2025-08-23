DGABC
DGABC

Sábado, 23 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Internacional Titulo

Zelenski diz que EUA e parceiros europeus estão trabalhando em garantias de segurança

23/08/2025 | 14:13
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmou que equipes da Ucrânia, dos EUA e de parceiros europeus estão trabalhando na "arquitetura" de garantias de segurança. A declaração foi realizada em postagem no X, neste sábado, 23, após conversar com o primeiro-ministro dos Países Baixos, Dick Schoof.

Segundo ele, todos os desenvolvimentos do assunto estarão prontos "nos próximos dias". "Conversamos sobre como os Países Baixos podem aumentar o seu envolvimento neste processo e ajudar a assegurar as garantias de segurança", acrescentou.

Na publicação, Zelenski reafirmou que, no atual momento, existe uma oportunidade real para que seja alcançado o fim da guerra contra a Rússia, e a Ucrânia está pronta para "medidas construtivas que possam aproximar a verdadeira paz".

No entanto, o líder ucraniano disse que Moscou não demonstra qualquer intenção de paz e continua a bombardear as cidades do país.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.