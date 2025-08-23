DGABC
Sábado, 23 de Agosto de 2025

Economia

Lagarde: inflação caiu drasticamente na zona do euro e mercado de trabalho superou choques bem

23/08/2025 | 13:53
A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, afirmou que o mercado de trabalho europeu superou os choques recentes de uma forma "inesperadamente boa", auxiliado por uma combinação de ventos favoráveis globais e forças internas, em discurso preparado para um painel no Simpósio de Jackson Hole, neste sábado, 23.

Segundo ela, o crescimento do emprego na zona do euro tem sido significativamente mais forte do que os padrões históricos teriam previsto, mas está acompanhado por um declínio na média de horas trabalhadas.

Lagarde ainda destacou a relação da migração com o mercado de trabalho europeu e ponderou que a migração pode, em princípio, desempenhar um papel crucial no alívio das restrições de oferta de mão de obra em algumas regiões.

Em relação à inflação, a presidente do BCE disse: "A inflação caiu drasticamente na zona do euro, e a um custo notavelmente baixo em termos de emprego".


