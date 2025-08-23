DGABC
Internacional Titulo

Índia: Modi desafia startups de tecnologia espacial a construir cinco unicórnios em 5 anos

23/08/2025 | 12:02
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, desafiou startups de tecnologia espacial a construir cinco "unicórnios", como são conhecidas as empresas com valor de mercado acima de US$ 1 bilhão, em cinco anos. O comentário foi feito em pronunciamento de Modi neste sábado, dia em que o país celebra o Dia Nacional do Espaço.

"O setor privado consegue criar 5 Unicórnios nos próximos cinco anos? Atualmente, temos cinco grandes lançamentos por ano. Podemos escalar para 50 foguetes por ano, ou seja, um por semana?", questionou.

Segundo Modi, a indústria espacial está atuando como um motor de inovação e aceleração e, em breve, a Índia lançará o foguete PSLV, o primeiro satélite de comunicação privado. De acordo com o premiê, o setor pode criar oportunidades para os jovens do país.


