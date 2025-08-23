DGABC
DGABC

Sábado, 23 de Agosto de 2025

Nacional Titulo

Mais de 100 armas, incluindo submetralhadora, são apreendidas em sítio no interior de SP

23/08/2025 | 10:43
Um arsenal com 111 armas de fogo foi apreendido pela Polícia Militar durante uma operação em um sítio na cidade de São Roque, no interior de São Paulo, na sexta-feira, 22.


Um arsenal com 111 armas de fogo foi apreendido pela Polícia Militar durante uma operação em um sítio na cidade de São Roque, no interior de São Paulo, na sexta-feira, 22.

Segundo a PM, o local guardava uma submetralhadora, 21 pistolas, 12 revólveres, quatro garruchas, quatro armas de fogo não identificadas e 66 armas longas, incluindo espingardas e três armas de pressão.

Um homem é apontado pelas investigações como o suspeito de guardar o armamento e outros acessórios e objetos usados na fabricação de munições. O caso foi registrado na Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic), de Sorocaba, e segue sendo apurado.

A operação foi realizada pelo 14º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) em conjunto com o Ministério Público.

Fábrica clandestina de fuzis foi encontrada na quarta, 20

Esse é o segundo grande arsenal encontrado pela PM nesta semana. Na quarta-feira, 20, uma fábrica clandestina de fuzis foi encontrada durante uma operação realiza em conjunto com a Polícia Federal. As investigações apontaram que as armas eram destinadas ao Comando Vermelho (CV) e o PCC e dois homens foram presos. Saiba mais aqui.


