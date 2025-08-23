DGABC
DGABC

Sábado, 23 de Agosto de 2025

Setecidades Titulo Lazer

Mauá recebe edição especial do projeto Samba na Paineira neste sábado

Mariana Gutierrez
23/08/2025 | 11:01
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


O projeto Samba na Paineira realiza neste sábado (23), a partir das 14h, uma edição especial no Parque da Juventude, em Mauá. Intitulado Samba no Parque, o evento conta com o apoio das Oficinas Culturais da Secretaria de Cultura da Prefeitura.

A programação reúne nomes conhecidos do samba local, incluindo os grupos Tudo Tranquilo, D+30, o DJ Bacalha e a Comunidade do Samba – A Raiz do Samba Nunca Morre. O público poderá curtir uma tarde de música, descontração e celebração da cultura popular.

A entrada é solidária: basta doar um quilo de alimento não perecível. Os donativos serão destinados a iniciativas sociais do município.

O Parque da Juventude fica na Rua Francisco Ortega Escobar


