Sábado, 23 de Agosto de 2025

Internacional Titulo

Israel faz novos ataques em Gaza e mata 25 pessoas, enquanto anúncio de fome aumenta pressão

23/08/2025 | 08:58



Novos ataques de Israel, incluindo tiroteios, mataram ao menos 25 pessoas neste sábado, 23, em Gaza, de acordo com hospitais locais. Dentre as vítimas, havia palestinos abrigados em tendas ou em busca de escassa ajuda alimentar.

As ofensivas acontecem enquanto o mundo digere o anúncio de que a fome agora está assolando a região.

Israel alegou que a declaração de fome é uma mentira, e o exército israelense avança com preparativos para tomar a Cidade de Gaza.

Os esforços para um cessar-fogo que poderia impedir a violência estão "em espera", já que os mediadores da conversa aguardam os próximos passos de Israel. Fonte: .


