SP tem a tarde mais quente do ano desde março; novo recorde deve ser hoje

A capital paulista registrou a tarde mais quente do ano nesta sexta-feira, 22, desde o dia 9 de março, com a temperatura máxima chegando aos 32,7°C, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Neste sábado, o feito deve se repetir: a máxima na cidade fica na casa dos 32º, com mínima de 18º. Já no domingo, 24, a mínima cai para 15º e a máxima deve ser de 21º.

O veranico atinge diversas regiões do País. Rio de Janeiro e Cuiabá devem ter máximas acima dos 35°C.

O que é o veranico?

O veranico é um período de tempo seco e quente que ocorre durante o outono e inverno em regiões onde essas estações são tipicamente mais frias. Ele teve início na última quarta-feira, 20. Em alguns locais do País, pode se estender até segunda, 25.

O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo alerta para os baixos índices de umidade do ar durante o período, que podem ficar um pouco abaixo de 30%.

"A sequência de dias secos com temperaturas elevadas favorece também a propagação de queimadas, incêndios florestais e a concentração de poluentes", diz a instituição.