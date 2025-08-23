DGABC
DGABC

Sábado, 23 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Internacional Titulo

Índia suspende serviços postais aos EUA por novas regras alfandegárias americanas

23/08/2025 | 08:43
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O Departamento dos Correios da Índia, do Ministério das Comunicações, anunciou que deixará de receber a maior parte das remessas postais para os EUA a partir de 25 de agosto, em comunicado oficial divulgado neste sábado. A mudança acontece após a alteração de regras alfandegárias americanas, sob a qual a isenção de minimis para bens avaliados em até US$ 800 será retirada a partir de 29 de agosto de 2025.

"Todos os itens postais internacionais destinados aos EUA, independentemente de seu valor, estarão sujeitos a direitos aduaneiros conforme o quadro tarifário específico do país da Lei Internacional de Poderes Econômicos de Emergência (IEEPA)", explica nota.

De acordo com o texto da administração indiana, no entanto, itens até o valor de US$100 continuarão isentos de impostos, mesmo valor que ainda será recebido pelos correios.

"O Departamento está monitorando de perto a situação em evolução em coordenação com todas as partes interessadas, e todos os esforços estão sendo feitos para normalizar os serviços o mais rápido possível", acrescenta.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.