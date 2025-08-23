DGABC
DGABC

Sábado, 23 de Agosto de 2025

Internacional

EUA: Texas dá aprovação final ao mapa congressional que favorece republicanos de Trump

23/08/2025 | 08:12
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O Senado do Texas deu aprovação final a um novo mapa de votação congressional, que favorece o Partido Republicano, no início da manhã deste sábado, e enviou ao governador republicano do Texas, Greg Abbott, para sua assinatura. Embora os democratas tenham prometido contestá-lo judicialmente, Abbott deve assiná-lo rapidamente.

Anteriormente, o presidente americano, Donald Trump, havia pressionado pela aprovação do mapa para ajudar seu partido a manter estreita maioria no Congresso nas eleições de meio de mandato de 2026. O mapa inclui cinco novos distritos que favorecem os republicanos.

O esforço de Trump e da Legislatura de maioria republicana do Texas levou os integrantes do Partido Democrata do Estado a realizar uma paralisação de duas semanas e desencadeou uma onda de esforços de redistritamento em todo o país.


