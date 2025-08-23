DGABC
DGABC

Sábado, 23 de Agosto de 2025

Economia

BC promove evento para celebrar 5 anos da regulamentação do Open Finance no dia 28

23/08/2025 | 08:00
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O Banco Central promoverá na próxima quinta-feira, 28, às 14 horas, um evento para celebrar os cinco anos de regulamentação do Open Finance, sob a temática "Open Finance 5 anos: Conectando o Futuro", em parceria com a Associação Open Finance e a Federação Nacional de Associações dos Servidores do Banco Central (Fenasbac).

O evento contará com painéis que abordarão: casos de uso desenvolvidos a partir de soluções de compartilhamento de dados e de serviços de pagamento, e benefícios obtidos pelas instituições participantes e por seus clientes; integração com outros ecossistemas abertos, nacional e internacionalmente; governança; e próximas implementações e visão de futuro.

Participam do evento o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, os diretores de Regulação, Gilneu Vivan, e de Fiscalização, Ailton de Aquino, além da presidente da Associação Open Finance, Ana Carla Abrão.


