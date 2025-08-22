DGABC
DGABC

Sexta-Feira, 22 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Política Titulo

Países amazônicos pedem cooperação e ambiente sem 'agressões e medidas unilaterais'

22/08/2025 | 21:36
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A declaração final da cúpula de líderes da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA), realizada na Colômbia, destaca a urgência de uma cooperação solidária e respeitosa da soberania e jurisdição dos países membros, em um ambiente de "paz, estabilidade e justiça, livre de ameaças, agressões e de medidas unilaterais, inclusive as coercitivas".

A declaração ocorre após os EUA enviaram embarcações de guerra para a região próxima da Venezuela, justificando o combate às drogas.

A OTCA ainda apontou a necessidade da consciência da urgência e objetivo comum de proteger e conservar a Amazônia, combater a pobreza e as desigualdades na região e unificar esforços para continuar com a implementação dos compromissos assumidos na Declaração de Belém de 2023.

O texto reconheceu outros desafios para os membros, como a crise climática; vulnerabilidade das populações indígenas; desmatamento; e o crime organizado transnacional.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.