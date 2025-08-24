São Paulo recebe o Atlético-MG: veja onde assistir, horários e escalação

O São Paulo entra em campo neste domingo (24), às 20h30, no MorumBis, para enfrentar o Atlético-MG pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe chega motivada após eliminar o Atlético Nacional-COL nos pênaltis e avançar às quartas de final da Libertadores, onde enfrentará a LDU-EQU.

Em boa fase, o Tricolor tem 29 pontos e está invicto há cinco jogos, quatro vitórias e um empate. Na rodada passada, empatou em 2 a 2 com o Sport e só não entrou no G-6 por saldo de gols inferior ao de Botafogo e Mirassol.

Hernán Crespo segue sem poder contar com Arboleda, Wendell, Ryan Francisco, Oscar, Calleri e Luiz Gustavo, todos no departamento médico.

O Atlético-MG também vive momento positivo. Depois de eliminar o Godoy Cruz-ARG e avançar às quartas da Copa Sul-Americana, o time ocupa o meio de tabela, com 24 pontos.

Cuca, porém, terá problemas para escalar a equipe. Hulk cumpre suspensão, enquanto Júnior Alonso e Tomás Cuello foram expulsos diante do Grêmio. Dudu também está fora por punição da CBF.

Prováveis escalações:

São Paulo: Rafael; Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Maik, Alisson, Pablo Maia, Luan e Patryck; Lucas Moura e Ferreirinha. Técnico: Hernán Crespo

Atlético-MG: Éverson; Natanael, Román, Vítor Hugo e Arana; Alan Franco, Igor Gomes e Scarpa; Reinier, Biel e Júnior Santos. Técnico: Cuca

Ficha do jogo:

Data e horário: domingo, 24 de agosto, às 20h30 (de Brasília)

Local: Estádio do MorumBis, em São Paulo

Transmissão: Premiere