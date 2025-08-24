DGABC
DGABC

Domingo, 24 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Esportes Titulo Brasileirão

São Paulo recebe o Atlético-MG: veja onde assistir, horários e escalação

Tricolor soma cinco jogos de invencibilidade e mira o G-6 do Brasileirão

Fábio Júnior
 Especial para o Diário
24/08/2025 | 10:00
Compartilhar notícia
FOTO: Pedro Guedes/São Paulo FC
FOTO: Pedro Guedes/São Paulo FC Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O São Paulo entra em campo neste domingo (24), às 20h30, no MorumBis, para enfrentar o Atlético-MG pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe chega motivada após eliminar o Atlético Nacional-COL nos pênaltis e avançar às quartas de final da Libertadores, onde enfrentará a LDU-EQU.

Em boa fase, o Tricolor tem 29 pontos e está invicto há cinco jogos, quatro vitórias e um empate. Na rodada passada, empatou em 2 a 2 com o Sport e só não entrou no G-6 por saldo de gols inferior ao de Botafogo e Mirassol.

Hernán Crespo segue sem poder contar com Arboleda, Wendell, Ryan Francisco, Oscar, Calleri e Luiz Gustavo, todos no departamento médico.

O Atlético-MG também vive momento positivo. Depois de eliminar o Godoy Cruz-ARG e avançar às quartas da Copa Sul-Americana, o time ocupa o meio de tabela, com 24 pontos.

Cuca, porém, terá problemas para escalar a equipe. Hulk cumpre suspensão, enquanto Júnior Alonso e Tomás Cuello foram expulsos diante do Grêmio. Dudu também está fora por punição da CBF.

Prováveis escalações:

São Paulo: Rafael; Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Maik, Alisson, Pablo Maia, Luan e Patryck; Lucas Moura e Ferreirinha. Técnico: Hernán Crespo

Atlético-MG: Éverson; Natanael, Román, Vítor Hugo e Arana; Alan Franco, Igor Gomes e Scarpa; Reinier, Biel e Júnior Santos. Técnico: Cuca

Ficha do jogo:

Data e horário: domingo, 24 de agosto, às 20h30 (de Brasília)

Local: Estádio do MorumBis, em São Paulo

Transmissão: Premiere


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.