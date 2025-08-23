DGABC
Esportes Titulo No Nordeste

Santos e Bahia no Brasileirão: veja onde assistir, horários e escalação

Peixe busca recuperação depois do 6 a 0 diante do Vasco e encara o Tricolor em Salvador

Fábio Júnior
 Especial para o Diário
23/08/2025 | 21:00
FOTO: @RaulBaretta_Photo / Santos FC
FOTO: @RaulBaretta_Photo / Santos FC


O Santos tenta juntar os cacos após a goleada histórica de 6 a 0 sofrida diante do Vasco, no Morumbi, para mais de 55 mil torcedores. Neste domingo (24), o Peixe encara o Bahia, às 16h, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O time paulista tenta reagir para se afastar da zona de rebaixamento e evitar riscos de disputar a Série B em 2026.

Após a saída de Cléber Xavier, o clube anunciou a contratação do argentino Juan Pablo Vojvoda, que ainda não comandará a equipe. O interino Matheus Bachi segue à frente do time. Neymar está suspenso, enquanto João Basso e Willian Arão ainda passam por transição física.

Do outro lado, o Bahia vive bom momento. Classificado para a final da Copa do Nordeste, após vitória por 1 a 0 sobre o Ceará, o Tricolor de Aço mira vaga na próxima Libertadores.

O técnico Rogério Ceni tem baixas importantes: Caio Alexandre, Gilberto, Michel Araújo, Kanu, Erick e Fredi Lippert estão no departamento médico, e Erick Pulgar cumpre suspensão.

LEIA TAMBÉM:

Santos oficializa contratação do técnico Juan Pablo Vojvoda

Prováveis escalações:

Bahia: Ronaldo; Santi Arias, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Jean Lucas, Everton Ribeiro e Ademir; Kayky, Willian José e Ademir. Técnico: Rogério Ceni

Santos: Gabriel Brazão; Mayke, Gil, Luan Peres e Souza; João Schmidt (Tomás Rincón), Bontempo e Rollheiser; Caballero, Barreal e Tiquinho Soares. Técnico: Matheus Bacchi (interino)

Ficha do jogo:

Data e horário: domingo, 24 de agosto, às 16h (de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador

Transmissão: Premiere


