Corinthians contra o Vasco: veja onde assistir, escalação e horário

Timão tenta reação após derrota para o Bahia e encara o Cruz-Maltino em São Januário
Pressionado pela sequência negativa no Brasileirão, o Corinthians volta a campo neste domingo (24) para enfrentar o Vasco, às 16h, em São Januário, no Rio de Janeiro, pela 21ª rodada da competição.
Perto da degola, o Timão busca recuperação imediata para se distanciar da zona de rebaixamento – fantasma que a torcida alvinegra não quer reviver. Em 20 jogos, o time soma cinco vitórias, sete empates e oito derrotas.
Para o duelo, Dorival Júnior não poderá contar com Memphis Depay, Yuri Alberto, Hugo e André Carrillo, todos no departamento médico. Assim, Gui Negão e Kayke devem seguir como titulares no ataque.
O Vasco, por sua vez, tenta se reerguer após derrota para o Juventude por 2 a 0, fora de casa. Antes disso, havia aplicado uma goleada histórica de 6 a 0 sobre o Santos. Também em situação ruim na tabela, o Cruz-Maltino também convive com turbulências internas na diretoria.
Fernando Diniz terá os retornos de Paulo Henrique e Jair, mas não poderá contar com Adson, Alex Teixeira e Matheus Carvalho, lesionados.
Prováveis escalações:
Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma), Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton; Jair, Tchê Tchê, Philippe Coutinho e Nuno Moreira; Rayan e Vegetti. Técnico: Fernando Diniz
Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Charles (Ryan), Breno Bidon e Rodrigo Garro; Ángel Romero (Talles Magno ou Kayke) e Gui Negão. Técnico: Dorival Júnior
Ficha do jogo:
Data e horário: domingo, 24 de agosto, às 16h (de Brasília)
Local: Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro
Onde assistir: Globo e Premiere
