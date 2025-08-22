DGABC
DGABC

Sexta-Feira, 22 de Agosto de 2025

Esportes

São Paulo anuncia a renovação de contrato com o volante Pablo Maia até o fim de 2029

22/08/2025 | 19:30
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O São Paulo anunciou nesta sexta-feira a renovação de contrato do volante Pablo Maia. O jogador de 23 anos tinha vínculo até o fim de 2027, mas após se reunir com a diretoria são-paulina, o acordo se estendeu até dezembro de 2029.

O clube já vinha negociando uma permanência há algum tempo, quando ele ainda estava em recuperação de uma grave lesão no tornozelo direito. Satisfeito com o desfecho, ele celebrou o acordo em entrevista ao site oficial.

"Estou muito feliz por renovar com o São Paulo, clube que é a minha casa e me formou como atleta e como pessoa. É um momento muito feliz para mim e toda a minha família", disse o camisa 29, que foi revelado em Cotia.

O presidente Julio Casares também festejou o acerto com o jogador. "O Pablo tem o espírito guerreiro que essa camisa representa e é uma satisfação contar com ele por mais tempo", afirmou o mandatário são-paulino.

Apesar do pouco tempo de carreira, o jogador já conquistou três títulos pelo clube. O Campeonato Paulista em 2021, em cima do Palmeiras, a Copa do Brasil em 2023, em decisão contra o Flamengo, e a Supercopa do Brasil no ano seguinte, novamente sobre o rival palmeirense.


