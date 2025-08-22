DGABC
Sexta-Feira, 22 de Agosto de 2025

Política

Para Temer, Lula 'tem prestígio', mas cenário de 2026 ainda é incerto

22/08/2025 | 19:12
O ex-presidente Michel Temer (MDB) disse em entrevista ao UOL nesta quinta-feira, 21, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) "tem prestígio e popularidade", mas que o cenário para as eleições de 2026 é incerto. Ele acrescentou que o eleitorado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) "vai ter peso" na candidatura que ele venha a apoiar.

"Não há dúvida de que ele (Lula) tem prestígio e tem popularidade, como tem popularidade também o Bolsonaro, não vamos esquecer disso", afirmou, avaliando que, inelegível, o ex-presidente pode influenciar o resultado do pleito ao declarar seu apoio. "É muito difícil nesse momento dizer qual é a solução para 2026", disse.

Temer voltou a pregar a pacificação do país, listando os males da polarização. "Ouço muita gente e verifico que há uma busca de uma candidatura moderada que fuja dessa radicalização, que lançou brasileiros contra brasileiros, instituições contra instituições e corporações contra corporações", declarou.

Ele sugeriu que um dos governadores cotados para saírem candidatos à Presidência em 2026 pode ser essa candidatura, afirmando tratar-se de uma "safra formidável", e acrescentou tê-los aconselhado a se unir em torno de um projeto de governo.

"Quando o quinto governador falou comigo eu disse: 'Olha, eu vejo que vocês têm as mesmas ideias. O ideal dos ideais é que vocês primeiro pudessem lançar um projeto para o país, e depois vocês veem quem de vocês pode representar esse projeto'. Não é fácil, mas seria o ideal", disse.

Entre os governadores tidos como presidenciáveis estão Tarcísio de Freitas (Republicanos), de São Paulo; Ratinho Júnior (PSD), do Paraná; Eduardo Leite (PSD), do Rio Grande do Sul; Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais; e Ronaldo Caiado (União), de Goiás. Os dois últimos já lançaram oficialmente suas pré-candidaturas ao Palácio do Planalto.

O ex-presidente comentou outros assuntos, como o embate com o governo dos Estados Unidos diante do tarifaço e a aplicação da Lei Magnitsky para sancionar o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que Temer indicou para a Corte durante seu mandato.

Para ele, que se refere a Moraes como "um grande constitucionalista", trata-se de um "exagero brutal e sem precedentes". "Esta lei visa na verdade pegar corruptores, genocidas, pessoas que agridem direitos humanos de uma forma violentíssima", disse.


